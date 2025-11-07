Menü Suche
Real beobachtet Verteidiger-Duo

von Lukas Weinstock - Quelle: as | Marca
Jacobo Ramón im Zweikampf @Maxppp

Real Madrid will die Verjüngungskur in der Abwehr weiter vorantreiben. Wie die ‚as‘ berichtet, beobachten die Königlichen die Entwicklung von Eigengewächs Jacobo Ramón (20) aufmerksam. Der Innenverteidiger verließ Real erst im Sommer und schloss sich Como 1907 an, der Hauptstadtklub sicherte sich jedoch eine Rückkaufoption.

Nach Informationen der ‚Marca‘ hat es zudem auch Víctor Valdepeñas den Verantwortlichen angetan. Der 19-Jährige kommt aktuell für die Reserve der Madrilenen zum Einsatz und darf sich dem Bericht zufolge berechtigte Hoffnungen machen, in naher Zukunft den Sprung zu den Profis zu schaffen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
