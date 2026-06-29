Alles klar bei Zagadou

Dan-Axel Zagadou wird seinen auslaufenden Vertrag beim VfB Stuttgart zeitnah verlängern. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich beide Seiten auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt. Der 27-jährige Innenverteidiger soll einen stark leistungsbezogenen Vertrag bis 2027 erhalten, der sich bei einer entsprechenden Anzahl an Einsätzen automatisch bis 2028 verlängert.

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Das Grundgehalt des Franzosen fällt dem Bericht zufolge vergleichsweise niedrig aus, kann durch Bonuszahlungen jedoch deutlich ansteigen. Zagadou, der 2022 von Borussia Dortmund nach Stuttgart gewechselt war, kam in der vergangenen Saison verletzungsbedingt lediglich auf fünf Pflichtspieleinsätze für die Profis. Trotz seiner wiederkehrenden Verletzungsprobleme ist er beim VfB eine wichtige Führungspersönlichkeit innerhalb der Mannschaft.