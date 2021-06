Alaba schließt Bayern-Rückkehr nicht aus

David Alaba kann sich vorstellen, eines Tages zum FC Bayern zurückzukehren. „Im Fußball kann man nichts ausschließen. Der FC Bayern, dieser ganze Klub, das ist meine Familie“, so Alaba im Interview mit ‚Sport1‘, „ich fühle mich dort zu Hause. Der Verein wird ein wichtiger Teil in meinem Leben bleiben. Aber ich mache mir derzeit wirklich keine Gedanken darüber, was in der Zukunft sein wird. Das ist noch in weiter Ferne.“

Am Freitag unterschrieb Alaba einen Vertrag bis 2026 bei Real Madrid. Vor seiner Entscheidung, nach Spanien zu wechseln, war der 28-jährige Defensivspieler „mit mehreren Vereinen in Kontakt, aber Real Madrid stand auf jeden Fall ganz oben auf der Liste.“ Alaba begründet: „Die Geschichte dieses Klubs ist unglaublich. Ich will sie gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen und den Fans erfolgreich weiterführen. Jeder junge Fußballer träumt im Leben davon, für Real Madrid auflaufen zu dürfen. Für mich geht mit diesem Wechsel ein Traum in Erfüllung.“