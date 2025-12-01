Entscheidung um Kehl gefallen?

Sebastian Kehl bleibt Borussia Dortmund aller Voraussicht nach treu. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wurde dem BVB von Seiten des VfL Wolfsburg versichert, dass man sich nicht weiter um den Sportdirektor von Schwarz-Gelb bemühen werde. Selbiger Vorgang geschah demnach auch um Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund.

Erst kürzlich hatte die ‚Bild‘ noch berichtet, dass Kehl sich einen Wechsel nach Wolfsburg vorstellen kann, sofern ihm dort ein Karrieresprung auf die Vorstands- oder Geschäftsführer-Ebene winken würde. Das wäre laut dem ‚kicker‘ aber nicht der Fall. Wolfsburg sucht weiterhin einen neuen Sportdirektor. Heiße Spuren führen aktuell in die zweite Liga zu Marcus Mann von Hannover 96 und Nils-Ole Book von der SV Elversberg. Auch mit Ex-Wölfe-Kapitän Josuha Guilavogui fanden schon Gespräche statt.