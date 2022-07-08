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Duarte bleibt in Istanbul

  • Offiziell
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Basaksehir hat Léo Duarte vom AC Mailand dauerhaft unter Vertrag genommen. Der 25-jährige Innenverteidiger spielte seit Anfang 2021 leihweise für die Istanbuler.

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