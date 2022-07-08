Duarte bleibt in Istanbul
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Basaksehir hat Léo Duarte vom AC Mailand dauerhaft unter Vertrag genommen. Der 25-jährige Innenverteidiger spielte seit Anfang 2021 leihweise für die Istanbuler.
✍️🏻 Leonardo Duarte'nin transferi için İtalyan külübü Milan ile anlaşmaya varıldı.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 8, 2022
➡️ https://t.co/tQIQqRT3iJ pic.twitter.com/DuT3ookSaq
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