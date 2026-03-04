Neues Strafen-Modell: Müssen deutsche Klubs jetzt zittern?

Die Bundesliga strebt weiter nach einer größeren Professionalisierung und Kontrolle des heimischen Fußballs. Im Zuge dessen sollen auch die Finanzregeln der beiden ersten deutschen Ligen an internationale Standards angepasst werden. Ein gravierender Schritt ist die Kaderkostendeckelung, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am gestrigen Dienstag beschlossen hat.

Die 36 Klubs der Bundesliga dürfen künftig maximal 70 Prozent ihrer relevanten Einnahmen für Personalkosten – also vor allem Gehälter – ausgeben. Das neue Modell orientiert sich an bereits etablierten Regelungen der UEFA für die internationalen Wettbewerbe oder etwa der Premier League. Die Kaderkostenregel wird ab der kommenden Saison schrittweise eingeführt und ab der Spielzeit 2028/29 vollständig umgesetzt.

Umfassende Weiterentwicklung

DFL-Geschäftsführer Marc Lenz stellt klar: „Es handelt sich um eine der umfassendsten Weiterentwicklungen der nationalen Finanzregularien in der Geschichte des deutschen Profifußballs.“ Die DFL gehe „einen wichtigen und für alle Klubs sinnvollen Schritt zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit und Finanzstabilität in den Lizenzligen“.

Die Hauptmotive für die Änderung seien der Schutz der Klubs und der Liga, sie soll „finanzielle Extremfälle vermeiden, die der Wettbewerbsintegrität und der Stabilität des jeweiligen Klubs und Muttervereins schaden“. Gleichzeitig soll weder „die nationale Wettbewerbsdynamik“ noch „die internationale Wettbewerbsfähigkeit“ reduziert werden. Bisher hat die DFL die Finanzierung der Kader lediglich über die Liquiditätsbetrachtung sowie die Eigenkapitalregel gesteuert. Schlupflöcher waren eher möglich.

Ausnahmen für Klubs ohne internationalen Wettbewerb

Bei Verstößen drohen empfindliche Strafen. Diese reichen von einfachen monetären bis zu sportlichen Sanktionen und sind – im Gegensatz zu UEFA-Sanktionsmöglichkeiten – bereits jetzt relativ klar ausformuliert. Auch Punktabzüge und Transfersperren sind möglich und sollen in schweren Fällen angewandt werden.

Aktuell gebe es jedoch keinen akuten Grund zur Beunruhigung. „Deutsche Profiklubs wirtschaften im internationalen Vergleich sehr rational“, analysiert Ligapräsident Hans-Joachim Watzke. Dennoch sei es „notwendig, die Finanzregularien weiter zu schärfen“.

Wichtig: Bei der neuen Regel wird zwischen Vereinen, die international spielen, und solchen, die nicht an UEFA-Wettbewerben teilnehmen, unterschieden. Auch können diese Klubs über hohes Eigenkapital Defizite ausgleichen. Das Ziel sei dabei, dass „im Sinne eines vitalen Wettbewerbs temporär Spielräume für höhere Kaderinvestitionen von finanziell gesunden Klubs ermöglicht werden, die nicht an den internationalen Wettbewerben teilnehmen“.