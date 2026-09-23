Der FC Barcelona, Manchester United, Tottenham Hotspur oder auch Al Hilal müssen sich eine baldige Verpflichtung von Harry Kane wohl abschminken. Wie der 33-jährige Superstar selbst verrät, steht eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags beim deutschen Rekordmeister bevor.

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Der ‚Mirror‘ zitiert den Kapitän der englischen Nationalelf: „Wir sind noch in guten Gesprächen, da will ich ehrlich sein. Wir sind nah dran. Manche Dinge müssen wir noch genau ausarbeiten. Ich bin glücklich dort. Ich denke, es dauert nicht mehr allzu lange, bis es eine Verkündung geben wird.“

Knackpunkt in den Gesprächen war bislang die Vertragslänge. Angesichts von Kanes fortgeschrittenen Fußballeralters wollen die Bayern den Großverdiener nur bis 2029 binden. Kane selbst hat aber die nächste WM im Blick und wünscht sich einen Vertrag bis 2030. Wer sich durchgesetzt hat oder ob es womöglich einen Kompromiss gibt, bleibt vorerst offen.