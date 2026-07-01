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Weltmeisterschaft

Brasilien-Star droht WM-Aus

von Martin Schmitz - Quelle: cbf.com.br
1 min.
Lucas Paquetá im Duell mit Ritsu Doan (l.) @Maxppp

Für Lucas Paquetá könnte die Weltmeisterschaft gelaufen sein. Wie der brasilianische Fußballverband mitteilt, hat sich der 28-Jährige im Sechzehntelfinale gegen Japan (2:1) eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen. Der Mittelfeldspieler werde nun „ein intensives Behandlungsprogramm absolvieren, um sich so schnell wie möglich zu erholen und wieder ins Training einzusteigen“. Über die konkrete Ausfalldauer machte der Verband keine Angabe.

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Paquetá hatte sich bereits früh in der Partie mehrfach an den Oberschenkel gegriffen und wurde schließlich in der Halbzeit durch Endrick ersetzt. Während es offiziell heißt, dass Paquetá sicher das Achtelfinale gegen Norwegen am Sonntag (22 Uhr) verpassen wird, berichten brasilianische Medien übereinstimmend aus Kreisen der Seleção von einer befürchteten Ausfallzeit von mindestens einem Monat und damit gleichbedeutend von einem WM-Aus für den Flamengo-Profi.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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