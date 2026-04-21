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DFB-Pokal

Zwangspause für VfB-Verteidiger Jeltsch

von Tom Kunze - Quelle: go.vfb.de
1 min.
Finn Jeltsch für Stuttgart am Ball @Maxppp

Der VfB Stuttgart muss vorerst ohne Innenverteidiger Finn Jeltsch auskommen. Wie der VfB am Dienstag mitteilt, fällt der 19-jährige Youngster mit einer Bauchmuskelverletzung aus. Diese hatte sich der aufstrebende Defensivakteur im Bundesligaspiel beim FC Bayern (2:4) zugezogen, weshalb er bereits zur Halbzeit ausgewechselt werden musste. Der deutsche U21-Nationalspieler fehlt den Stuttgartern somit auch im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg am Donnerstag (20:45 Uhr).

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VfB Stuttgart 1893
Verletzungspause für Finn #Jeltsch

Der Abwehrspieler hat sich beim Bundesliga-Auswärtsspiel in München eine Verletzung an der Bauchmuskulatur zugezogen.

Zur Meldung:

#VfB | #VfB1893 | #Bundesliga
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In der laufenden Spielzeit hat sich Jeltsch zum unangefochtenen Stammspieler entwickelt. Für die Cannstatter stand er bislang in 35 Pflichtspielen auf dem Platz, 22 Mal in der Bundesliga. Während ein Einsatz im Pokal-Halbfinale gegen die Breisgauer ausgeschlossen ist, könnte auch das Ligaspiel gegen Werder Bremen am Sonntag (15:30 Uhr) zu früh kommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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