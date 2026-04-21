Zwangspause für VfB-Verteidiger Jeltsch

Der VfB Stuttgart muss vorerst ohne Innenverteidiger Finn Jeltsch auskommen. Wie der VfB am Dienstag mitteilt, fällt der 19-jährige Youngster mit einer Bauchmuskelverletzung aus. Diese hatte sich der aufstrebende Defensivakteur im Bundesligaspiel beim FC Bayern (2:4) zugezogen, weshalb er bereits zur Halbzeit ausgewechselt werden musste. Der deutsche U21-Nationalspieler fehlt den Stuttgartern somit auch im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg am Donnerstag (20:45 Uhr).

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In der laufenden Spielzeit hat sich Jeltsch zum unangefochtenen Stammspieler entwickelt. Für die Cannstatter stand er bislang in 35 Pflichtspielen auf dem Platz, 22 Mal in der Bundesliga. Während ein Einsatz im Pokal-Halbfinale gegen die Breisgauer ausgeschlossen ist, könnte auch das Ligaspiel gegen Werder Bremen am Sonntag (15:30 Uhr) zu früh kommen.