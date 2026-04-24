„Einen FC Wagner wird es nicht mehr geben“

Nach nur fünf Monaten und 14 Pflichtspielen war das Trainerexperiment Sandro Wagner beim FC Augsburg Anfang Dezember bereits wieder vorbei. Die Fuggerstädter und der 38-Jährige hatten sich auf ein Ende der wenig erfolgreichen Zusammenarbeit verständigt. Im Interview mit der ‚Süddeutschen Zeitung‘ gibt der Ex-Profi Fehler zu und verrät, wie es weitergehen soll.

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„Ich hätte die Zeit gerne schöner beendet, aber ich kann jetzt schon sagen, dass das wieder ein wichtiger Erfahrungswert für mich war. Das ist nichts, was mich ins Wanken bringt“, so Wagner, der sich seitdem aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte.

Image soll nicht weiter befeuert werden

Ein starker Kontrast zu seiner Amtszeit beim FCA, der zwischenzeitlich in der Presse nur noch als FC Wagner galt. „Das war nie meine Absicht. Und das wird es so nicht mehr geben. Ich glaube, ich habe die richtigen Lehren daraus gezogen“, bilanziert der ehemalige Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. „Ich bin auf jeden Fall ein anderer Trainer als vor einem halben Jahr. Ich habe meine Karriere immer als eine Art Fotoalbum betrachtet, jede Erfahrung ergibt ein neues Foto. Erfahrungen zu machen, war immer das Wichtigste für mich.“

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Klar sei dennoch: „Ich weiß, wer ich bin und dass ich auch mal polarisiere. Deshalb ist es ein klares Learning aus meiner Station in Augsburg, dass ich dieses Image nicht noch unnötig weiter befördern darf.“ Dabei sei es in Augsburg weder seine Absicht noch seine Aufgabe gewesen, den Klub sexy zu machen: „Mir wurde nie gesagt, dass ich das Image des Klubs verändern soll. Mein Auftrag war, den Spielstil zu verändern und junge Spieler einzusetzen. Und ich glaube, das habe ich gemacht.“

Vergleich mit Heynckes

Vor allem fiel Wagner damals durch markige Interview-Ansagen auf, attestierte seiner Elf dieselbe Qualität wie dem Kader des FC Bayern und wollte einen überambitionierten Offensivfußball etablieren. Auch hier will der ehemalige Nationalspieler ruhiger werden, vergleicht sich mit Trainerlegende Jupp Heynckes:

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„Wenn man analysiert, wie er am Anfang und am Ende seiner Trainerkarriere agiert hat, dann merkt man den Unterschied. Als junger Trainer möchte man am Anfang die Welt einreißen, man will sehr schnell sehr viel auf die Festplatte der Spieler bringen.“

Klare Zukunftsperspektive

Obwohl Wagner zukünftig mit deutlich mehr Pragmatismus an einen Kader herangehen möchte, bleiben seine Trainervorbilder dieselben, wie er betont: „Ich schaue gerne Gian Piero Gasperini (AS Rom). Ich schaue auch viel Roberto De Zerbi (Tottenham Hotspur), der in seiner Zeit bei Brighton das Spiel aus der Abwehr heraus ein bisschen revolutioniert hat. Und im Moment interessiert mich auch Cesc Fàbregas (Como 1907).“

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Bleibt die Frage, wann man Wagner wieder auf der Trainerbank sehen wird. Hier ist wieder der alte Wagner zu hören: „Ich will nie ein Trainer sein, der sich hinstellt und sagt: Hallo, ich bin wieder bereit. Ich bin wieder heiß. Ich hätte auch schon wieder arbeiten können, wenn ich das gewollt hätte, aber ich finde es gerade ganz reizvoll, Gespräche zu führen, Feedback einzuholen und ein Gefühl für die Möglichkeiten zu bekommen. Wenn was passt, lege ich los, und wenn nicht, dann nicht.“