Benatia räumt das Feld

Medhi Benatia wird fotografiert @Maxppp

Medhi Benatia ist nicht länger Sportdirektor bei Olympique Marseille. Via Instagram teilt der Ex-Bayern-Profi mit, dass er von seinem Amt zurücktritt. Er wolle kein Problem für den Klub sein.

Benatia arbeitete seit Ende 2023 für OM. Zunächst als Berater, dann auch in operativer Rolle. Zuletzt musste bei den Südfranzosen schon Trainer Roberto De Zerbi gehen.

