Menü Suche
Kommentar 6
Bundesliga

Überraschende Dauer-Lösung in Wolfsburg?

In den kommenden Wochen soll Dieter Heckings Zauber dafür sorgen, dass der VfL Wolfsburg nicht in die zweite Liga runter muss. Für den Anschluss streben die Wölfe eine langfristige Lösung an.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Dieter Hecking in Denkerpose @Maxppp

Übernimmt Christian Schulz zur kommenden Saison beim VfL Wolfsburg? Nach Informationen der ‚Bild‘ ist der frühere Linksverteidiger eine Option. Ein Gespräch soll bereits stattgefunden haben, Schulz könne sich die Aufgabe vorstellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus sei denkbar, dass Schulz bereits zeitnah ein Amt in Dieter Heckings Trainerteam bekleiden wird, so die ‚Bild‘ weiter. Offiziell soll der veränderte Staff am morgigen Montag präsentiert werden.

Vor fünf Jahren hatte Schulz seine aktive Karriere beendet. Im Anschluss war er in verschiedenen Rollen bei Hannover 96 tätig. Nun könnte die erste große Aufgabe winken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Wolfsburg
Christian Schulz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Christian Schulz Christian Schulz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert