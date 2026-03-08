Überraschende Dauer-Lösung in Wolfsburg?

Übernimmt Christian Schulz zur kommenden Saison beim VfL Wolfsburg? Nach Informationen der ‚Bild‘ ist der frühere Linksverteidiger eine Option. Ein Gespräch soll bereits stattgefunden haben, Schulz könne sich die Aufgabe vorstellen.

Darüber hinaus sei denkbar, dass Schulz bereits zeitnah ein Amt in Dieter Heckings Trainerteam bekleiden wird, so die ‚Bild‘ weiter. Offiziell soll der veränderte Staff am morgigen Montag präsentiert werden.

Vor fünf Jahren hatte Schulz seine aktive Karriere beendet. Im Anschluss war er in verschiedenen Rollen bei Hannover 96 tätig. Nun könnte die erste große Aufgabe winken.