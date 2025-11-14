Auf die Schnelle: HSV will neuen Stürmer
Die Stürmer-Sorgen beim Hamburger SV sind durch die Verletzung von Yussuf Poulsen nur noch größer geworden. Im Winter könnten neue Kräfte kommen.
Der Hamburger SV will auf die erneute Verletzung von Yussuf Poulsen (31) reagieren. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, sondieren die Rothosen den Wintermarkt, um gegebenenfalls im Angriff nachzurüsten. Genug Geld sei vorhanden.
Bei den neben Poulsen im Kader stehenden Stürmern stehen die Vorzeichen unterschiedlich. Während der HSV mit Ransford Königsdörffer (24) verlängern möchte, blicken sich die Berater von Publikumsliebling Robert Glatzel (31), der unter Trainer Merlin Polzin derzeit einen schweren Stand hat, nach anderen Optionen um.
In vorderster Front hapert es derzeit bei den Hanseaten. Lediglich ein Tor erzielten alle drei Mittelstürmer gemeinsam bislang in der laufenden Bundesligasaison. Ob Sportvorstand Stefan Kuntz und Sportdirektor Claus Costa im Winter tatsächlich einen treffsicheren Stürmer aus dem Hut zaubern können?
