MLS-Transfer: Pfannenstiel spricht über Götze

Lutz Pfannenstiel will auf der Suche nach Spielern für sein neues Projekt St. Louis SC vor großen Namen wie Mario Götze (28) nicht Halt machen. „Natürlich werden wir auch Spieler wie Götze auf dem Schirm haben, um zu sehen, was am besten passt“, kommentiert der Sportdirektor der neugegründeten MLS-Franchise diese prominente Personalie gegenüber ‚Spox.com‘. Nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund befindet sich Götze auf Klubsuche.

Ein Wechsel nach St. Louis dürfte aber wenn überhaupt erst in ferner Zukunft zum Thema werden. Für den Finaltorschützen von 2014 kommt die MLS derzeit noch nicht infrage, zumal Pfannenstiels neuer Arbeitgeber erst 2023 mit einer Mannschaft an den Start gehen soll. „Wir müssen sehen, welche Spieler in unsere Philosophie passen. Sowohl die Spieler als auch der Trainer müssen dieser Philosophie entsprechen“, beschreibt der ehemalige Sportdirektor von Fortuna Düsseldorf seine Aufgabe mit branchenüblichen Worten.