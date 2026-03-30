M’gladbach: Sippel hat noch nicht genug

Tobias Sippel (38) bleibt Borussia Mönchengladbach über den Sommer hinaus erhalten. Der Schlussmann hat seinen auslaufenden Kontrakt am Niederrhein um ein Jahr verlängert. Konkret wird der Routinier dem Profiteam als Backup-Torwart zur Verfügung stehen, gleichzeitig aber auch als Jugend-Torwarttrainer fungieren.

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„Tobi ist als Charakter, aber auch nach wie vor auch als Torwart auf und neben dem Platz ein echter Gewinn für unseren Kader und unsere Kabine. Bereits in der vergangenen Saison hat er erste Schritte im Trainerbereich gemacht und wird dies in der neuen Saison auch verstärkt tun, um sich auf die Zeit nach der Karriere vorzubereiten. Es ist eine gute Lösung für einen verdienten Borussen, von der beide Seiten profitieren“, freut sich Sportchef Rouven Schröder über die Weiterführung der Zusammenarbeit.