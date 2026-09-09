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Bayer 04: Neue Details zur Stepanov-Leihe

von Tom Steinmetzler - Quelle: Bild
Augen zu und durch: Artem Stepanov @Maxppp

Stürmer Artem Stepanov (19) könnte unter Umständen beim FC Utrecht bleiben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sicherte sich der Eredivisie-Vertreter für die Leihgabe von Bayer 04 Leverkusen eine Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro. Sollte diese gezogen werden, könnte Bayer den Ukrainer für vier Millionen Euro zurückkaufen.

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Stepanov war bereits in der vergangenen Rückrunde an Utrecht verliehen. Zuvor hatte er die Hinrunde beim 1. FC Nürnberg verbracht. Aktuell ist der U21-Nationalspieler gut aufgelegt. Stepanov erzielte in der laufenden Spielzeit vier Treffer in den ersten vier Partien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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