Pfannenstiel winkt Premier League-Job

Lutz Pfannenstiel ist womöglich bald in der Premier League tätig. Nach Informationen von ‚t-online.de‘ buhlt West Ham United um die Dienste des ehemaligen Sportdirektors von Fortuna Düsseldorf. Die Londoner sollen dem 47-Jährigen bereits vor einigen Wochen ein Angebot unterbreitet haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit August 2020 arbeitet Pfannenstiel in den USA am Projekt St. Louis City SC, aus dem ein konkurrenzfähiges MLS-Team entstehen soll. Zuvor war der gebürtige Niederbayer bis Mai in Düsseldorf tätig.