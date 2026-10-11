Stuttgart teilt Chabot-Diagnose mit

Aufatmen beim VfB Stuttgart. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich Jeff Chabot keine schwerwiegende Verletzung zugezogen. Der Innenverteidiger musste bei der Partie gegen den SC Paderborn (2:0) in der 71. Minute aufgrund von muskulären Beschwerden vorzeitig vom Feld, kam bei den Untersuchungen nun aber mit dem Schrecken davon.

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Entwarnung bei Jeff Chabot Bei dem Innenverteidiger liegt keine schwerwiegende Verletzung vor, wie eine Untersuchung am Sonntagvormittag ergab. Unter der Anzeige geht's weiter October 11, 2026

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Der Nachmittag hatte für Chabot äußerst erfreulich begonnen. In der 25. Minute köpfte der Linksfuß nach Vorarbeit von Angelo Stiller (25) noch zum Führungstreffer für die Schwaben ein. Im Team von Sebastian Hoeneß ist der 28-Jährige in dieser Saison unverzichtbar und stand in jedem Pflichtspiel in der Startelf. Auch für die anstehende Champions League-Partie gegen Slovan Bratislava (Mittwoch, 21 Uhr) könnte Chabot eine Option sein.