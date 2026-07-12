Wegen Ryerson: BVB-Transfer droht zu platzen

Borussia Dortmund muss auf dem Transfermarkt möglicherweise umdisponieren. Grund dafür ist Julian Ryerson. Was ist passiert? Beim gestrigen WM-Duell zwischen Norwegen und England (1:2 n.V.) musste der Rechtsverteidiger nach 59 Minuten verletzt das Feld verlassen und war somit gezwungen, tatenlos zuzusehen, wie Norwegen aus der WM ausschied.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits in der WM-Gruppenphase hatte sich Ryerson eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen, mit der er zwei Spiele verpasste. Der Verdacht ist nun, dass die alte Blessur wieder aufgebrochen ist. Eine genaue Diagnose gibt es noch nicht.

Von dieser könnten laut ‚Bild‘ auch die Transferplanungen des BVB abhängen. Der Boulevardzeitung zufolge könnte der Wechsel von Yan Couto zu Como 1907 platzen, sollte Ryerson schwerer verletzt sein. Bei einem längeren Ausfall des Norwegers und einem gleichzeitigen Abgang des Brasilianers stünde der BVB plötzlich ohne Rechtsverteidiger da.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwischen Couto, den Dortmundern und Como schien zuletzt nach einigem Hin und Her bereits alles klar zu sein. Der 24-Jährige stehe vor einer Leihe inklusive 20-Millionen-Kaufoption zum italienischen Champions League-Klub. Das könnte sich nun womöglich noch ändern.