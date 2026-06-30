Nürnberg holt 16-Tore-Stürmer Haugen

Der 1. FC Nürnberg holt Verstärkung für den Angriff an Bord. Sigurd Haugen (28), dem in der abgelaufenen Drittliga-Saison 16 Treffer gelangen, wechselt von 1860 München an den Valznerweiher. Aufgrund des Zwangsabstiegs der Löwen in die Regionalliga müssen die Nürnberger dem Vernehmen nach trotz eines ursprünglich noch bis 2027 datierten Vertrags keine Ablöse zahlen.

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FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou erklärt: „Sigurd Haugen hat seine Torjägerqualitäten in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen und in den letzten zwei Jahren auch in der 3. Liga überzeugt. Die Situation bei 1860 hat uns die Möglichkeit geboten, ihn davon zu überzeugen, seinen Weg künftig in Nürnberg fortzusetzen.“ Zur Vertragslaufzeit macht Nürnberg keine Angaben.