Leipzig: Zwei weitere Jahre für Forsberg?

Emil Forsberg soll RB Leipzig noch einige Jahre erhalten bleiben. Laut der ‚Bild‘ gibt es zwischen den Sachsen und dem Schweden Gespräche über eine Vertragsverlängerung bis 2026. Im neuen Kontrakt soll zudem eine Option für eine weitere Spielzeit verankert werden. Das aktuelle Arbeitspapier des Mittelfeldspielers ist bis 2025 datiert.

Forsberg, der seit 2015 für die Bullen spielt, könnte also bis 2027 das Trikot der Leipziger tragen. Dem Boulevardblatt zufolge sind neben Ajax Amsterdam und Olympique Lyon auch Klubs aus Saudi-Arabien an dem 31-Jährigen interessiert. Forsberg selbst hat in der Vergangenheit jedoch bereits durchblicken lassen, dass er seine Karriere gerne beim Bundesligisten beenden würde.