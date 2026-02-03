Menü Suche
Bericht: Wunschlösung Svensson gibt Werder einen Korb

Der SV Werder Bremen ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den am vergangenen Wochenende entlassenen Horst Steffen. Wunschkandidat Bo Svensson hat den Bremern nun aber eine Absage erteilt.

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
1 min.
Bo Svensson 2324 @Maxppp

Bo Svensson tritt offenbar nicht die Nachfolge von Horst Steffen beim SV Werder Bremen an. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der vereinslose Übungsleiter den Verantwortlichen mitgeteilt, dass er nicht für ein Engagement an der Weser zur Verfügung steht.

In den vergangenen Stunden kristallisierte sich Svensson als Wunschlösung der Bremer heraus, die nun aber einen Rückschlag in der Trainersuche hinnehmen müssen. Auch Bo Henriksen ist dem Vernehmen nach nicht mehr in der Verlosung.

Als weitere Kandidaten gehandelt wurden in den zurückliegenden Tagen Nenad Bjelica, Marco Rose, Dieter Hecking und Daniel Thioune. Die Spuren waren jedoch nicht heiß, da es eigentlich auf Svensson hinauslaufen sollte. Denkbar, dass sich dies nun ändert.

