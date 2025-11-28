Für stolze 16,5 Millionen Euro Leihgebühr war Nicolas Jackson kurz vor Ende des Sommertransferfensters zum FC Bayern gekommen – inklusive Kaufpflicht über 65 Millionen. Kurz darauf posaunte Uli Hoeneß die Bedingungen für das Greifen des Passus‘ heraus: „Das muss nur dann bezahlt werden, wenn der 40 Spiele von Anfang an macht – die macht er nie.“

Und damit behält der Klubpatron recht. Wie die ‚Abendzeitung‘ vorrechnet, steht schon jetzt fest, dass Jackson in Bundesliga und Champions League (der DFB-Pokal ist ausgeklammert) nur noch auf maximal insgesamt 39 Spiele mit mindestens 45 Minuten Einsatzzeit kommen kann. Die Kaufpflicht ist somit schon jetzt vom Tisch.

Das gilt jedoch nicht für die generelle Möglichkeit einer Festverpflichtung durch den FCB. Per Option kann Jackson für 65 Millionen Euro gehalten werden. Bislang hat sich der 24-jährige Senegalese aber noch nicht in München durchgesetzt, sodass Stand heute an diesem Szenario kein Interesse besteht.

Chelsea plant Jackson-Verkauf

Jacksons Stammverein FC Chelsea glaubt laut ‚The Athletic‘ aber weiterhin dran, den eigentlich nicht mehr benötigten Stürmer lukrativ verkaufen zu können. Schon im vergangenen Sommer gab es einen großen Markt für Jackson. Geht es nach den Blues, soll die Zukunft vor dem Start der Weltmeisterschaft geklärt sein.