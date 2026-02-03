Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv Süper Lig

Fener: Neue Hoffnung bei Kanté

von Santi Aouna - Dominik Sandler - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
N'Golo Kanté im Einsatz für die Équipe Tricolore @Maxppp

Der Transfer von N’Golo Kanté könnte im zweiten Anlauf doch noch über die Bühne gehen. Nach FT-Informationen werden die Verhandlungen zwischen Al Ittihad und Fenerbahce nach dem geplatzten Transfer wieder aufgenommen. In Istanbul hat Kanté nach den medizinischen Untersuchungen sogar schon einen Vertrag unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Wechsel ist aber aufgrund von fehlenden Unterlagen zunächst geplatzt. Eigentlich sollte der 34-Jährige im Tausch mit Youssef En-Nesyri (28) an den Bosporus wechseln. Fener schiebt die Schuld Al Ittihad zu, der Klub aus Saudi-Arabien sieht den Fehler beim türkischen Klub. Nach einem kurzen Verhandlungsstopp soll der Deal für Kanté jetzt durchgehen, En-Nesyri bleibt bei Fener. In der Türkei schließt das Transferfenster am Freitag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
SPL
Fenerbahce
Ittihad
N'Golo Kanté
Youssef En-Nesyri

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
SPL Saudi Pro League
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Ittihad Logo Al Ittihad
N'Golo Kanté N'Golo Kanté
Youssef En-Nesyri Youssef En-Nesyri
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert