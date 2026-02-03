Fener: Neue Hoffnung bei Kanté

Der Transfer von N’Golo Kanté könnte im zweiten Anlauf doch noch über die Bühne gehen. Nach FT-Informationen werden die Verhandlungen zwischen Al Ittihad und Fenerbahce nach dem geplatzten Transfer wieder aufgenommen. In Istanbul hat Kanté nach den medizinischen Untersuchungen sogar schon einen Vertrag unterschrieben.

Der Wechsel ist aber aufgrund von fehlenden Unterlagen zunächst geplatzt. Eigentlich sollte der 34-Jährige im Tausch mit Youssef En-Nesyri (28) an den Bosporus wechseln. Fener schiebt die Schuld Al Ittihad zu, der Klub aus Saudi-Arabien sieht den Fehler beim türkischen Klub. Nach einem kurzen Verhandlungsstopp soll der Deal für Kanté jetzt durchgehen, En-Nesyri bleibt bei Fener. In der Türkei schließt das Transferfenster am Freitag.