Bayer Leverkusen möchte auf dem offensiven Flügel noch nachlegen. Gestern wurde das konkrete Interesse an Moussa Diaby (27) publik, ein erstes Angebot von 20 Millionen Euro lehnte Al Ittihad jedoch ab (FT berichtete). Parallel dazu arbeiten die Rheinländer an einer Verpflichtung von Ibrahim Mbaye.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von Fabrizio Romano wurden die Gespräche mit Paris St. Germain über den 18-Jährigen bereits vor einigen Tagen aufgenommen. Bayer mache gute Fortschritte und habe dem Champions League-Sieger ein Angebot unterbreitet. Eine Einigung zwischen den Vereinen stehe sogar kurz bevor.

Das Problem: Mbaye selbst favorisiert laut Romano einen Wechsel zum FC Liverpool. Dieser stehe in direktem Kontakt zu Mbayes Berater Jorge Mendes. Im Gegensatz zum Bundesligisten sollen die Reds aber noch kein Angebot abgegeben haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

PSG, so ist es zu vernehmen, steht einem Verkauf des senegalesischen WM-Fahrers offen gegenüber. Als mögliche Ablöse standen zuletzt rund 50 Millionen Euro im Raum.

Leipzig-Wechsel wohl kurz vor dem Abschluss gewesen

Neben Bayer sind aus der Bundesliga nach FT-Informationen auch Borussia Dortmund und RB Leipzig an Mbaye interessiert. Dem Bericht zufolge waren die Sachsen einer Einigung in den vergangenen Wochen nah. Der anvisierte Transfer platzte jedoch, weil sich Paris aus dem Poker um Yan Diomande (19) verabschiedete.