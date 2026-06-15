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M‘gladbach: Deadline für Nicolas-Klausel

von Remo Schatz - Quelle: kicker
1 min.
Moritz Nicolas für Gladbach im Einsatz @Maxppp

Die Ausstiegsklausel von Moritz Nicolas bei Borussia Mönchengladbach läuft in Kürze ab. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der zehn bis 15 Millionen Euro schwere Passus nur noch rund zwei Wochen bis Ende Juni gültig. Im Anschluss haben die Gladbacher wieder die Zügel in der Hand und können die Ablöse frei verhandeln.

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Einen Markt hat der Keeper vor allem in England. Konkret wurde zuletzt Aston Villa mit dem gebürtigen Gladbecker in Verbindung gebracht, ein Angebot aus Birmingham liegt aber noch nicht vor. Laut dem ‚kicker‘ hat sich der 28-Jährige aber darüber hinaus „in den Notizblock mehrerer Klubs in den europäischen Top-Ligen gespielt“.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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