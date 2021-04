Benzema kurz vor Verlängerung bei Real

Die Beziehung zwischen Karim Benzema und Real Madrid geht offenbar weiter. Wie die ‚Marca‘ berichtet, sind die Eckdaten einer einjährigen Vertragsverlängerung bis 2023 geklärt. Noch vor Saisonende soll die Unterschrift erfolgen.

Benzema spielt seit 2009 in Madrid. In 549 Spielen erzielte der 33-jährige Franzose seitdem 274 Tore und bereitete 141 vor. Auch in der laufenden Spielzeit zeigt sich Benzema in Top-Form. 31 Scorerpunkte sammelte der Mittelstürmer in seinen 36 Einsätzen.

Ob die Benzema-Verlängerung auch Auswirkungen auf Madrids Pläne mit Kylian Mbappé (22, Paris St. Germain) und Erling Haaland (20, Borussia Dortmund) hat, ist unklar. Die beiden gelten als Wunschspieler der Königlichen – und sind ebenfalls im Angriff beheimatet.