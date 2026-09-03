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Offiziell La Liga

Rodríguez unterschreibt ablösefrei

von Julian Jasch
Ricardo Rodríguez mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Der Ex-Wolfsburger Ricardo Rodríguez (34) heuert in der Serie A an. Der FC Turin gibt die Verpflichtung des Linksverteidigers offiziell bekannt. Er unterschreibt bis 2027 samt Option auf eine weitere Spielzeit.

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Rodríguez stand bis Ende Juni bei Betis Sevilla in Spanien unter Vertrag. Aufgrund seiner Vereinslosigkeit durfte der Schweizer (144 Länderspiele) nun auch nach dem Deadline Day noch zu Turin wechseln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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