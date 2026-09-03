Rodríguez unterschreibt ablösefrei

Der Ex-Wolfsburger Ricardo Rodríguez (34) heuert in der Serie A an. Der FC Turin gibt die Verpflichtung des Linksverteidigers offiziell bekannt. Er unterschreibt bis 2027 samt Option auf eine weitere Spielzeit.

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Rodríguez stand bis Ende Juni bei Betis Sevilla in Spanien unter Vertrag. Aufgrund seiner Vereinslosigkeit durfte der Schweizer (144 Länderspiele) nun auch nach dem Deadline Day noch zu Turin wechseln.