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Spannendes Gerücht beim BVB

Borussia Dortmund hält Ausschau nach vielversprechenden Talenten. Der Blick des BVB geht womöglich unter anderem in Richtung Österreich.

von Julian Jasch - Quelle: WP SportoweFakty
1 min.
Bartosz Mazurek im Kopfballduell @Maxppp

Borussia Dortmund ist in der Vergangenheit auf Bartosz Mazurek aufmerksam geworden. Laut dem polnischen Online-Portal ‚WP SportoweFakty‘ haben die Schwarz-Gelben und Brighton & Hove Albion den Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison beobachtet.

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Damals war der 1,84 Meter große Rechtsfuß in seiner Heimat für Jagiellonia Bialystok aktiv. Im Sommer wechselte er dann für sechs Millionen Euro zu RB Salzburg. Dort setzt der polnische U21-Nationalspieler seine steile Entwicklung fort. Entsprechend geht ‚WP SportoweFakty‘ davon aus, dass Mazurek bald wieder ein Thema beim BVB sein wird.

Der 19-Jährige verfügt über eine gute Technik, spielt gefährliche Schnittstellenpässe, arbeitet gleichzeitig aber auch stark gegen den Ball. Mazurek würde grundsätzlich ins gesuchte Profil der Dortmunder passen. Ob die Spur heiß wird, bleibt abzuwarten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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