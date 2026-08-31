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Bundesliga

FC Bayern: Ito-Abschied rückt näher

Möglicherweise gibt der FC Bayern bis zum Ende der Transferperiode noch den ein oder anderen Profi ab. Hiroki Ito könnte es zu einem Klub im Nachbarland verschlagen.

von Dominik Schneider - Quelle: Absolut Fussball
1 min.
Hiroki Ito pustet durch beim FC Bayern @Maxppp

Für 23,5 Millionen Euro wechselte Hiroki Ito 2024 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Der Japaner ist flexibel einsetzbar und gehörte bei den Schwaben zu den Leistungsträgern. Aufgrund zahlreicher – mitunter schwerer – Verletzungen kam der Nationalspieler an der Säbener Straße aber nie richtig in Fahrt.

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Das Kapitel FC Bayern könnte sich für Ito deshalb noch bis morgen Abend schließen. ‚Absolut Fussball‘ berichtet, dass der Linksfuß von seinen Beratern aktiv bei Ajax Amsterdam angeboten wurde. Der Eredivisie-Klub denke durchaus darüber nach, Ito vor Ende der Transferperiode an Bord zu holen.

Welches Transfermodell denkbar wäre und ob die Bayern mit einer adäquaten Ablöse rechnen dürften, bleibt offen. Vertraglich ist Ito noch bis 2028 gebunden. Ein Leihgeschäft wäre also denkbar. In den Niederlanden schließt das Transferfenster erst am Donnerstag. Trotzdem ist Eile geboten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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