FC Bayern: Ito-Abschied rückt näher

Für 23,5 Millionen Euro wechselte Hiroki Ito 2024 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Der Japaner ist flexibel einsetzbar und gehörte bei den Schwaben zu den Leistungsträgern. Aufgrund zahlreicher – mitunter schwerer – Verletzungen kam der Nationalspieler an der Säbener Straße aber nie richtig in Fahrt.

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Das Kapitel FC Bayern könnte sich für Ito deshalb noch bis morgen Abend schließen. ‚Absolut Fussball‘ berichtet, dass der Linksfuß von seinen Beratern aktiv bei Ajax Amsterdam angeboten wurde. Der Eredivisie-Klub denke durchaus darüber nach, Ito vor Ende der Transferperiode an Bord zu holen.

Welches Transfermodell denkbar wäre und ob die Bayern mit einer adäquaten Ablöse rechnen dürften, bleibt offen. Vertraglich ist Ito noch bis 2028 gebunden. Ein Leihgeschäft wäre also denkbar. In den Niederlanden schließt das Transferfenster erst am Donnerstag. Trotzdem ist Eile geboten.