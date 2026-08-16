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Bundesliga

Nkunku: BVB bekommt neue Konkurrenz

von Lukas Hörster - Quelle: Matteo Moretto
Christopher Nkunku im Einsatz für Frankreich @Maxppp

Christopher Nkunku weckt auch Interesse in der Premier League. Wie die Matteo Moretto berichtet, hat Newcastle United ein Auge auf den 28-jährigen Angreifer geworfen.

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Moretto bestätigt unterdessen die Info der ‚L’Équipe‘, dass auch Borussia Dortmund und RB Leipzig an Nkunku dran sind. Beim AC Mailand hat der Franzose keine Zukunft mehr und soll trotz Vertrag bis 2030 gehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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