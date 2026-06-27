Neuer Stürmer: Bedient sich Köln bei ManUnited?

Der 1. FC Köln bekundet offenbar Interesse an Chido Obi-Martin (18). Der Journalist Pete O‘Rourke berichtet, dass sich die Rheinländer und Manchester United in Verhandlungen über eine Leihe des Angreifers befinden. ‚Sky‘ bestätigt, dass der Youngster auf dem Kölner Zettel steht und es bereits Gespräche gegeben hat. Bislang habe allerdings zunächst nur ein Abtasten stattgefunden.

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Grundsätzlich kann sich Obi-Martin laut dem Bezahlsender einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen. Der physisch starke Rechtsfuß war 2024 aus der Jugend des FC Arsenal in den Nachwuchs der Red Devils gewechselt. In der Rückrunde der Saison 2024/25 kam Obi-Martin sogar schon achtmal für die United-Profis zum Einsatz. Für die U21 gelangen ihm in dieser Spielzeit 13 Tore in 22 Ligapartien.

Neben dem dänischen Juniorennationalspieler hat Köln weitere Stürmer für die Backup-Rolle hinter Ragnar Ache (27) auf der Liste. Auf dieser ist Berichten zufolge auch der Name von Mateusz Zukowski (24/1. FC Magdeburg) zu finden.