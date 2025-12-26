Augsburg: Giannoulis-Abgang rückt näher

Die Zeit von Dimitrios Giannoulis beim FC Augsburg neigt sich dem Ende entgegen. Wie die ‚Presse Augsburg‘ unter Verweis auf griechische Medien berichtet, steht der Linksverteidiger vor einem Wechsel zu PAOK Saloniki. Eine Ablöse dürfte fällig werden, da der Vertrag des 30-Jährigen bis 2028 läuft.

Bereits in der Vergangenheit war Giannoulis mehrfach für PAOK aktiv. Für den FCA spielt der Grieche seit 2024, nun scheint es zurück in die Heimat zu gehen.