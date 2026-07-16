Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Mainz gibt Schalke-Flirt Bobzien ab

von Martin Schmitz - Quelle: mainz05.de
1 min.
Ben Bobzien im Trikot von Dynamo Dresden @Maxppp

Dynamo Dresden hat Ben Bobzien (23) von Mainz 05 festverpflichtet. Das gibt der Zweitligist offiziell bekannt. „Nach seinen starken Leistungen in der Rückrunde und der Entwicklung, die Ben bei uns genommen hat, wollten wir ihn unbedingt bei uns behalten. Nach intensiven Verhandlungen bin ich sehr glücklich, dass uns dies sogar bis zur Abfahrt ins Trainingslager gelungen ist“, lässt sich Sören Gonther, Sportgeschäftsführer der SGD, zitieren. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, auch zur Vertragslänge ist nichts bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bobzien hatte bei Dynamo in der abgelaufenen Rückrunde als Leihspieler einen großen Anteil an der starken Aufholjagd, die im letztlich souveränen Klassenerhalt der Sachsen mündete. Der starke Eins-gegen-eins-Spieler erzielte in 15 Ligaspielen vier Treffer und bereitete fünf weitere vor. Fast alle Angriffe der Dresdener liefen über den ehemaligen U20-Nationalspieler. Auch Schalke 04, die SV Elversberg und der SC Paderborn waren dem Vernehmen nach an dem Angreifer dran.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Dresden
Mainz 05
Schalke 04
Ben Justus Bobzien

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Dresden Logo SG Dynamo Dresden
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Ben Justus Bobzien Ben Justus Bobzien
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert