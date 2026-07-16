Dynamo Dresden hat Ben Bobzien (23) von Mainz 05 festverpflichtet. Das gibt der Zweitligist offiziell bekannt. „Nach seinen starken Leistungen in der Rückrunde und der Entwicklung, die Ben bei uns genommen hat, wollten wir ihn unbedingt bei uns behalten. Nach intensiven Verhandlungen bin ich sehr glücklich, dass uns dies sogar bis zur Abfahrt ins Trainingslager gelungen ist“, lässt sich Sören Gonther, Sportgeschäftsführer der SGD, zitieren. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, auch zur Vertragslänge ist nichts bekannt.

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Da ist er wieder! Schwarz-Gelb hat am Donnerstag Ben #Bobzien vom FSV Mainz 05 verpflichtet. Schön, dass du wieder da bist, Bobby! 💪👉 https://t.co/YeksB8ayUt #sgd1953 pic.twitter.com/ccrTmvwWoo — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) July 16, 2026

Bobzien hatte bei Dynamo in der abgelaufenen Rückrunde als Leihspieler einen großen Anteil an der starken Aufholjagd, die im letztlich souveränen Klassenerhalt der Sachsen mündete. Der starke Eins-gegen-eins-Spieler erzielte in 15 Ligaspielen vier Treffer und bereitete fünf weitere vor. Fast alle Angriffe der Dresdener liefen über den ehemaligen U20-Nationalspieler. Auch Schalke 04, die SV Elversberg und der SC Paderborn waren dem Vernehmen nach an dem Angreifer dran.