Medien: BVB konkret an Sechser-Juwel interessiert

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler. In den Fokus rückt dabei einem Bericht zufolge auch ein Toptalent aus Serbien.

von Lukas Weinstock - Quelle: Lorenzo Lepore
3 min.
Sebastian Kehl wird interviewt @Maxppp

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler offenbar auf Vanja Dragojevic gestoßen. Der italienische Journalist Lorenzo Lepore, unter anderem tätig für ‚Sportitalia‘, berichtet vom „konkreten Interesse“ der Dortmunder am 20-jährigen Serben. Auch der SC Freiburg sowie Real Sociedad haben das Mittelfeld-Juwel ins Visier genommen.

Dragojevic stammt aus der Jugend von Partizan Belgrad, seit dieser Saison führt er seine Mannschaft sogar als Kapitän auf den Platz. Sein Vertrag in Belgrad läuft noch bis 2030. Zu einem Verkauf ist der Hauptstadtklub laut Lepore daher nur bereit, sollte die Ausstiegsklausel von 15 Millionen Euro gezogen werden.

Der BVB möchte sich im kommenden Sommer im defensiven Mittelfeld verstärken. Neben Dragojevic ist auch Aleksandar Stankovic vom FC Brügge ein Kandidat. Für den 20-Jährigen sollen die Dortmunder sogar schon eine Anfrage eingereicht haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
