Demirovic wechselt nach Freiburg

Frischer Wind für die Offensive des SC Freiburg. Mit Ermedin Demirovic wechselt ein neuer Angreifer vom spanischen Erstligisten Deportivo Alavés zum Bundesligisten. Medienberichten zufolge beläuft sich die Ablösesumme auf rund vier Millionen Euro.

Demirovic, der vertraglich noch bis 2021 an die Spanier gebunden war, ging zuletzt als Leihspieler für den FC St. Gallen auf Torejagd. Dort machte er mit 13 Toren in 25 Einsätzen auf sich aufmerksam und möchte sich nun einer neuen Herausforderung stellen.

„Ermedin ist ein junger Spieler, der sich in St. Gallen richtig weiterentwickelt hat. Er hat alle Attribute eines Stürmers und bringt viel Energie und Hunger auf den Platz. Dadurch wird er bei uns alle Möglichkeiten haben, den nächsten Schritt zu gehen“, sagt Klemens Hartenbach, Sportdirektor des SC Freiburg, und fügt hinzu: „Da die Saison in der Schweiz erst kommenden Montag endet, und der Sprung in die Bundesliga nicht so klein ist, müssen wir zu Beginn die Belastung gemeinsam sehr gut steuern.“

Demirovic selbst sagt: „Ich freue mich sehr auf diesen Schritt. Der SC Freiburg ist eine tolle Adresse für junge Spieler. Dieses Umfeld möchte ich nutzen, mich weiterzuentwickeln und dabei mithelfen, dass der Sport-Club auch weiterhin sportlich erfolgreich ist.“