Drei überraschende Verlierer beim FC Bayern

Jonathan Tah

In seiner ersten Saison beim FC Bayern war der deutsche Nationalspieler noch absolut gesetzt. Aktuell muss er sich einen heißen Konkurrenzkampf mit Min-jae Kim (29) liefern. Der Südkoreaner erhielt zuletzt überraschend mehrfach in Folge den Vorzug. Gut für Tah (30): Sattelfest wirkt Kim nicht gerade. Gut möglich, dass Tah am Sonntag (17:30 Uhr) in Freiburg wieder beginnt.

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Lennart Karl

Vor ziemlich genau einem Jahr gelang Karl der Durchbruch bei den Bayern-Profis. Auf den nächsten Schritt wartet man bislang vergeblich. Der Muskelbündelriss kurz vor der WM warf den 18-Jährige aus der Bahn, jetzt sucht er nach seiner Form. Gegen Arsenal fehlte Michael Olise (24) vorne rechts, eigentlich galt Karl als etatmäßiger Backup. Doch den Vorzug erhielt Serge Gnabry (31). Karl, der auch Kritiker in Bayerns Chefetage hat, muss sich wieder reinkämpfen.

Nathaniel Brown

Auch Brown pendelt zwischen Startelf und Ersatzbank. Dass ihm auf seiner Stammposition hinten links gegen den FC Arsenal (2:2) Rechtsfuß Josip Stanisic (26) vorgezogen wurde, muss Brown wurmen. Der 23-Jährige enttäuscht in München zwar nicht völlig, ist aber auch weit entfernt davon, die für ihn gezahlten 55 Millionen Euro Ablöse schon zu rechtfertigen.