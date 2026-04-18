Wijnaldum kommt auf den Markt

Georginio Wijnaldum steht im Sommer allem Anschein nach ein neues Abenteuer bevor. Ben Jacobs und Fabrizio Romano berichten übereinstimmend, dass der 35-jährige Mittelfeldmann Al Ettifaq mit Ablauf seines Vertrags nach Saisonende verlassen wird.

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Damit endet für Wijnaldum nach knapp drei Jahren das Kapitel Saudi-Arabien. Berichten zufolge würde Niederländer (96 Länderspiele) gerne noch einmal in der Premier League spielen. Dort lief Wijnaldum bereits von 2015 bis 2021 für den FC Liverpool sowie Newcastle United auf und gewann mit den Reds eine Meisterschaft.