Paulis Argumente für Hürzeler

Beim FC St. Pauli ist man guter Dinge, den Vertrag von Trainer Fabian Hürzeler verlängern zu können. Andreas Bornemann, Sportlicher Leiter bei den Kiezkickern, sagt gegenüber ‚Transfermarkt.de‘: „Wir arbeiten mit Fabian inhaltlich schon am kommenden Winter und Sommer, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Und er weiß, dass er in seinem Alter bei uns das Vertrauen erhielt, ein Profiteam zu trainieren und etwas mit ihm entwickeln zu dürfen. Er hat mit seinem Trainerteam nahezu völlig freie Hand. Fabian hat selbst von einem Privileg gesprochen. Wir können mit Fug und Recht behaupten: Die Entscheidung für ihn war ein absoluter Glücksfall. Aber St. Pauli ist auch ein Glücksfall für Fabian.“

Hürzeler trainiert Pauli seit Ende Dezember 2022 und kommt in 31 Partien auf durchschnittlich 2,35 Punkte. Eine beachtenswerte Quote, mit der sich der 30-Jährige dem Vernehmen nach bereits auf die Listen anderer Klubs gecoacht haben soll. Hürzeler deutete im Oktober allerdings an, sich eine Vertragsverlängerung am Millerntor vorstellen zu können. Auch die Aussagen zur gemeinsamen Transferplanung deuten darauf hin, dass man beim Zweitligisten nicht mit einem Abgang des Übungsleiters rechnet.