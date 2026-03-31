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Offiziell Internationale Freundschaftsspiele

DFB-Gegner Ghana feuert Addo

von David Hamza
Otto Addo an der Seitenlinie @Maxppp

Otto Addo ist nicht länger Trainer der ghanaischen Nationalmannschaft. In der Nacht zum Dienstag verkündete der Verband die Entlassung des 50-Jährigen offiziell. Vorausgegangen waren die 1:2-Testspielniederlage gegen Deutschland und das 1:5 gegen Österreich.

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Addo war seit vier Jahren als Ghanas Cheftrainer verantwortlich, zu aktiven Zeiten hatte der ehemalige Bundesliga-Profi (BVB, HSV, Mainz) 15 Länderspiele für die Afrikaner gesammelt. Bei der WM trifft Ghana in Gruppe L auf Panama, England und Kroatien. Wer die Black Stars dann trainieren wird, ist noch offen.

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