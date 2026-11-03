Nathaniel Brown hat über ein wichtiges Gespräch als Jungprofi mit Dieter Hecking berichtet. Der heutige deutsche Nationalspieler schildert bei ‚Prime Video‘ eine Ansage seines damaligen Trainers beim 1. FC Nürnberg: „Er meinte schon zu mir, dass ich mehr aus mir rauskommen soll, weil ich eigentlich ein guter Spieler bin, aber es halt nie zeige. Das hat mich schon sehr geprägt.“

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Fortan ging Browns Karriere steil bergauf. Über Eintracht Frankfurt landete der 23-jährige Allrounder im vergangenen Sommer beim FC Bayern München. Der Rekordmeister legte 50 Millionen Euro Ablöse für Brown auf den Tisch. Im Starensemble pendelt er bislang zwischen Startelf und Ersatzbank.