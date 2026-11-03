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Bundesliga

Bayern-Star: Der entscheidende Wendepunkt bei Brown

von Lukas Hörster - Quelle: Prime Video
1 min.
Nathaniel Brown jubelt mit Harry Kane @Maxppp

Nathaniel Brown hat über ein wichtiges Gespräch als Jungprofi mit Dieter Hecking berichtet. Der heutige deutsche Nationalspieler schildert bei ‚Prime Video‘ eine Ansage seines damaligen Trainers beim 1. FC Nürnberg: „Er meinte schon zu mir, dass ich mehr aus mir rauskommen soll, weil ich eigentlich ein guter Spieler bin, aber es halt nie zeige. Das hat mich schon sehr geprägt.“

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Fortan ging Browns Karriere steil bergauf. Über Eintracht Frankfurt landete der 23-jährige Allrounder im vergangenen Sommer beim FC Bayern München. Der Rekordmeister legte 50 Millionen Euro Ablöse für Brown auf den Tisch. Im Starensemble pendelt er bislang zwischen Startelf und Ersatzbank.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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