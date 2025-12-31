Bochum an neuem Stürmer dran

Auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer blickt der VfL Bochum nach Italien. Das Portal ‚trivenetogoal.it‘ berichtet, dass der Zweitligist ein Auge auf Daniel Fila (23) vom FC Venedig geworfen hat. Der Tscheche war erst vor knapp einem Jahr für vier Millionen Euro von Slavia Prag nach Venedig gewechselt.

In der Serie B kommt Fila meist nur als Joker zum Einsatz und sucht deshalb einen Ausweg. Sein Klub wolle den Angreifer aber nur abgeben, wenn ein geeigneter Ersatz kommt. Bochum hat in Michael Obafemi (25), Ibrahim Sissoko (30) und Mathis Claricia (23) im vergangenen Sommer gleich drei neue Mittelstürmer verpflichtet. Keiner von ihnen überzeugt bislang, stattdessen ist weiterhin Philipp Hofmann (32) gesetzt. Im Winter könnte Hofmann durch Fila neue Konkurrenz bekommen.