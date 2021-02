Köln: Rexhbecaj-Zukunft ungewiss

Elvis Rexhbecaj steht noch bis Sommer beim 1. FC Köln unter Vertrag. Aktuell ist der 23-Jährige vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. VfL-Sportdirektor Jörg Schmadtke äußert sich im Interview mit dem ‚kicker‘ zur Zukunft des Linksfußes: „De facto ist es so, dass er definitiv zu uns zurückkommt, wenn die Kölner ihn nicht verpflichten wollen.“

Schmadtke will in jedem Fall den Entschluss der Geißböcke abwarten: „Erst einmal warten wir den ersten Schritt ab. Die Kölner müssen für sich eine Entscheidung treffen.“ Auch FC-Sportchef Horst Heldt äußerte sich in einer Medienrunde zur Personalie: „Es ist viel zu früh, um darüber zu spekulieren. Deswegen müssen wir uns alle gedulden, wie es weitergeht.“

Die Domstädter besitzen eine sieben Millionen Euro schwere Kaufoption für den zentralen Mittelfeldspieler. Aktuell ist es angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Rheinländer jedoch unwahrscheinlich, dass sie diese ziehen. Dem Bericht zufolge hat Wolfsburg für den Fall, dass die Kölner die Klausel ziehen, die Möglichkeit, Rexhbecaj gegen eine Zahlung von einer Million Euro zurückzuholen.