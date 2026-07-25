Heidel bezieht Stellung zu Nebel

Die Zukunft von Paul Nebel bleibt offen. Der Vertrag des 23-jährigen Offensivspielers beim FSV Mainz 05 läuft im kommenden Sommer aus. Gegenüber der ‚Bild‘ betont Sportvorstand Christian Heidel jedoch, dass zwischen Klub und Spieler Einigkeit herrsche: „Zwischen Paul und Mainz 05 passt kein Blatt Papier. Mit ihm und seinem Management ist ganz klar besprochen, wie’s weitergeht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Heidel weiter verrät, haben beide Seiten eine klare Absprache getroffen: „Es gibt eine klare Vereinbarung. Wenn Paul mit einem Verein auf uns zukommt, zu dem er gerne gehen möchte, und dieser uns ein marktgerechtes Ablöseangebot macht, werden wir uns bemühen, eine Einigung zu erzielen. Sollte es kein marktgerechtes Angebot geben, werden wir einem Wechsel nicht zustimmen.“ Ob Nebel seinen Vertrag in Mainz noch verlängert oder den Verein in diesem Sommer verlässt, bleibt damit weiter offen.