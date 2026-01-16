Zweitligisten wollen VfB-Talent Di Benedetto

Samuele Di Benedetto (20) vom VfB Stuttgart weckt Interesse. Nach Informationen von ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ zeigen mehrere Klubs aus der 2. Bundesliga Interesse an einer Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers, dem der nachhaltige Sprung zu den Profis bislang verwehrt blieb (nur ein Kurzeinsatz im Januar 2024).

Di Benedettos Vertrag bei den Schwaben läuft am Saisonende aus, ein ablösefreier Abgang im Sommer gilt als realistisches Szenario. Bei der VfB-Reserve ist der Linksfuß Stammkraft, in dieser Saison stehen 18 Einsätze in der 3. Liga zu Buche. Dem Bericht zufolge sind auch der polnische Erstligist Lech Posen, der niederländische Erstligist Heracles Almelo und der italienische Zweitligist FC Palermo interessiert.