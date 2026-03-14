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Serie A

Napoli kündigt 44-Millionen-Zugang an

von Julian Jasch - Quelle: Sky Italia | Fabrizio Romano
1 min.
Rasmus Höjlund beim Torjubel @Maxppp

Giovanni Manna ist sich sicher, dass Leihspieler Rasmus Höjlund (23) über die Saison hinaus bei der SSC Neapel bleibt. „Ich habe keine Zweifel daran“, gibt der Sportdirektor im Interview mit ‚Sky Italia‘ zu verstehen, „Rasmus wird hierbleiben. Es gibt eine Kaufpflicht für den Fall, dass wir uns für die Champions League qualifizieren – aber selbst unabhängig davon planen wir mit ihm.“

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Ergänzend berichtet Fabrizio Romano, dass Napoli definitiv die 44-Millionen-Kaufoption ziehen wird, die mit Manchester Untied ausgehandelt wurde, sollte die Kaufpflicht nicht greifen. 2023 war Höjlund noch für knapp 78 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu den Red Devils gewechselt, konnte sich dort aber nicht etablieren. In der laufenden Spielzeit sammelte er am Vesuv 17 Torbeteiligungen (13 Treffer, vier Vorlagen) in 35 Pflichtspielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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