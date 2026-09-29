Nicht nur für Marco Reus war Mentalität das Reizwort bei Borussia Dortmund. Aber auch abseits des Platzes kann man beim BVB eine neue Aufbruchstimmung erkennen, auf der Führungsebene hat ebenfalls eine neue Kultur Einzug gehalten.

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Am Rheinlanddamm hat man die westfälische Gelassenheit wiederentdeckt, die überaus unaufgeregte Vertragsverlängerung mit der Fürhungsspitze um Lars Ricken, Carsten Cramer und Thomas Treß zeugt davon. Niko Kovac soll nun folgen.

Dem ‚BVB-Podcast‘ der ‚Ruhr Nachrichten‘ ist der Zeitrahmen zu entnehmen. Demnach könnte der neue Vertrag „in der nächsten Pause im November“ unterschrieben werden. Am 13.11. (in Serbien) und am 16.11. (Niederlande) wird die DFB-Elf die Nations League-Gruppenphase abschließen.

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Untätig wird man aber auch die erste Länderspielphase der Saison nicht verstreichen lassen. So sollen bis zum Bundesliga-Neustart in zehn Tagen die entscheidenden Sondierungsgespräche über die Vertragsausgestaltung stattfinden.

Schwierige Gespräche werden ohnehin nicht erwartet. Der BVB setzt voll auf Kovac und auch der Cheftrainer will in Dortmund bleiben. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ ergänzen, übt der Kroate entsprechend auch überhaupt keinen Druck aus. Gelassenheit ist scheinbar die neue BVB-DNA.