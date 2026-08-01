Geht auf der Zielgeraden nichts mehr schief, wird Rechtsaußen Maghnes Akliouche (24) in der kommenden Woche einen langfristigen Vertrag bei Paris St. Germain unterschreiben. Rund 50 Millionen Euro fließen dem Vernehmen nach an die AS Monaco.

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Sehr gut möglich, dass PSG in diesem Sommer auch für die gegenüberliegende Seite nachrüstet. Fabrizio Romano berichtet, der Scheichklub habe Gespräche über die Verpflichtung von Mika Godts (21) aufgenommen. Der 21-jährige Belgier ist noch bis 2029 an Ajax Amsterdam gebunden und wird an der Seine nicht als Alternative, sondern als Zusatz zu Akliouche betrachtet.

Update (9:58 Uhr): Laut Romano hat Godts grünes Licht gegeben für das PSG-Projekt. Im Raum stehen nun 60 Millionen Euro Ablöse, die Verhandlungen seien angelaufen.

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Fakt ist: Die offensive Dreierreihe der Pariser wird sich in den kommenden Wochen stark verändern. Bradley Barcola (23) zieht es voraussichtlich zum FC Liverpool und auch um Ousmane Dembélé (29) ranken sich immer wieder Wechselgerüchte. Gleiches gilt für Eigengewächs Ibrahim Mbaye (18), der unter anderem bei Borussia Dortmund auf dem Zettel steht. Unverkäuflich sind hingegen Khvicha Kvaratskhelia (25) und Désiré Doué (21).