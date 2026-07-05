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Zielgerade: 50 Millionen für BVB-Kandidat Trincão

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Francisco Trincão für Portugal im Einsatz @Maxppp

Al Ahli befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Transfer von Francisco Trincão. Das berichtet Fabrizio Romano, der davon ausgeht, dass sich die Ablöse bei um die 50 Millionen Euro einpendeln wird. Bei Sportging Lissabon steht der Offensivakteur noch bis 2030 unter Vertrag.

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Trincão soll dem Wüsten-Wechsel offen gegenüberstehen. Dort könnte er den Platz von Riyad Mahrez (35), der seinen Vertrag vorzeitig aufgelöst hat. Pikant: Während Borussia Dortmund in der Vergangenheit ebenfalls an Trincão dran war, wurde Karim Adeyemi (24) zuletzt ebenfalls als Mahrez-Ersatz gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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