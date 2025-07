West Ham verpflichtet Walker-Peters

Rechtsverteidiger Kyle Walker-Peters bleibt auf der Insel. Wie West Ham United offiziell vermeldet, unterschreibt der 28-Jährige einen Dreijahresvertrag bei den Hammers. Für den Engländer, dessen Vertrag beim Premier League-Absteiger aus Southampton im Juli ausgelaufen war, wird keine Ablöse fällig.

In der vergangenen Saison zählte Walker-Peters zu den wenigen Lichtblicken der Saints und kam auf 33 Einsätze in der Liga, in denen er zwei Treffer vorbereitete. „Wir freuen uns sehr, dass Kyle sich uns angeschlossen hat. Er ist ein Spieler, von dem ich immer viel gehalten habe und der mich jedes Mal beeindruckt hat, wenn er gegen eines meiner Teams gespielt hat“, so Cheftrainer Graham Potter zum Transfer.